Una Farmacia oncologica ad Arezzo

Certificazione arrivata per la "Comunale" numero 2 grazie all'impegno della direttrice Cinzia Francini

Una farmacia oncologica per la città di Arezzo. La certificazione è arrivata per la Farmacia Comunale n.2 “Trionfo” che si è specializzata e qualificata nell’assistenza ai pazienti oncologici, configurandosi come un luogo di servizi, consigli, suggerimenti e indicazioni per il loro percorso al di fuori del ricovero ospedaliero.

Questo riconoscimento è frutto del corso di formazione intrapreso dalla direttrice della farmacia, la dottoressa Cinzia Francini, che ha frequentato la scuola di Alta Formazione per il Consiglio e l’Assistenza Multidisciplinare al Paziente Deospedalizzato e ha così maturato le competenze professionali per interfacciarsi efficacemente con la complessità delle dinamiche legate alla patologia.