Un goal di Simeone non basta a battere la Sampdoria

I viola dominano nel primo tempo ma dopo il vantaggio non riescono a chiudere la gara. Nella ripresa i blucerchiati trovano il pari. Buona la fase difensiva, dinamicità in attacco, qualche incertezza a centrocampo dove brilla solo Veretout.

Un pareggio contro la Sampdoria è un buon risultato, anche se il punteggio di uno a uno fissa una gara che la Fiorentina,per quanto mostrato soprattutto nel primo tempo. avrebbe potuto vincere agevolmente. Parte forte la squadra di Pioli e colleziona. nei primi minuti, ben due occasioni da goal. Al primo minuto su azione d'angolo Pezzella serve Simeone che, di testa, manca il bersaglio. Al quinto un disimpegno sbagliato da Andersen libera Simeone che davanti ad Audero, fallisce una rete già fatta . Al terzo tentativo, però, il “Cholito” non sbaglia: al 13' su cross di Biraghi anticipa Andersen e di testa in tuffo mette in rete. I Viola dominano. Sono veloci e determinati. A centrocampo è soprattutto Veretout a guidare il gioco, sulle fasce spingono Biraghi e Chiesa. Al 24' la Fiorentina ha un'altra occasione con Biraghi che con un tiro da fuori chiama Audero a una difficile deviazione. Tre minuti dopo i Viola si fanno sorprendere da una ripartenza a sinistra di Murru che serve Caprari che fallisce clamorosamente la conclusione

Alla mezzora una bell'azione di Veretout è conclusa da un tiro di Pjaca che finisce alto. Al 32' è ancora il croato a provarci su cross di Chiesa ma il tiro è parato agevolmente da Audero. Sul finire del tempo arriva anche un'opportunità per i doriani che su punizione colpiscono la traversa con Caprari.

Nella ripresa, i viola partono bene e ,dopo tre minuti, Simeone impegna Audero dopo uno spunto personale. La Fiorentina non riesce a chiudere la gara, mentre la Sampdoria, grazie all'inserimento di Praet, alza il baricentro e trova al quattordicesimo il pareggio con Caprari. Il goal cambia l'andamento della gara. I doriani premono , mentre i viola appaiono in affanno e faticano a uscire dalla metà campo

Pioli schiera Mirallas e Benassi al posto di un discreto Pjaca e di un evanescente Gerson.

La squadra di Giampaolo domina ma non riesce a essere realmente pericolosa. Dopo la mezzora la Fiorentina si fa rivedere in avanti: Milenkovic devia di testa una punizione di Veretout ma il portiere doriano para. Al 41' Mirallas sfiora il palo, mentre in pieno recupero Milenkovic costringe ancora Audero, il migliore dei doriani, a un'ottima parata.

La gara finisce sul pari ed evidenzia i valori di due buone squadre che si equivalgono e che hanno ben giocato.

Queste le dichiarazioni di Stefano Pioli a Sky Sport dopo la gara:

“Credo sia stata una bellissima partita, la squadra ha le caratteristiche per giocare così. Poi è strano che il primo tempo sia finito 1-0 perché meritavamo almeno di raddoppiare, abbiamo avuto situazioni importanti e poi dopo abbiamo sofferto il ritorno della Samp. E’ stata una partita in cui abbiamo provato a giocare e ad aggredire, con due squadre che sono state entrambe pericolose. Potevamo vincere, ma è stata una bella partita, sono soddisfatto della prestazione”.

“Nel primo tempo abbiamo verticalizzato tanto perché gli avversari ci venivano a pressare alti, lasciando molto spazio dietro e questo ci ha fatto spendere molto. Abbiamo sofferto il giusto, il gol loro è arrivato a causa di un rinvio sbilenco nostro ma poi abbiamo avuto delle occasioni per vincere. La squadra dal punto di vista fisico ha reso, poi con gli impegni così ravvicinati e il caldo. Non mi piace l’orario della partita con la Spal, mentre Inter e Samp giocano di sera. Però ho una squadra giovane e recupereremo le energie necessarie per sabato”.

Sampdoria Fiorentina 1-1

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Tonelli, Andersen, Murru; Barresto, Ekdal, Linetty (8' st Praet); Caprari (23' st Ramirez); Quagliarella (37' st Kownacki), Defrel. Allenatore: Giampaolo

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Gerson (23' st Benassi), Edimilson Fernandes, Veretout; Chiesa (37' st Sottil), Simeone, Pjaca (15' st Mirallas). Allenatore: Pioli

Arbitro: Maresca di Napoli

Reti: 13' pt Simeone; 14' st Caprari

Note: ammoniti Sala; Linetty, Veretout; Benassi, Tonelli