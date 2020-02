Oggi per domani: uno sguardo sulla città, Firenze città d'Europa

Il regolamento e le schede di adesione del concorso video per i ragazzi delle scuole superiori fiorentine

E’ partita la quarta edizione del concorso video rivolto ai ragazzi delle scuole superiori fiorentine. Il tema del concorso 2020, organizzato dal Circolo Vie Nuove in collaborazione con il centro Europe Direct Firenze e con il patrocinio del Comune di Firenze e del MIUR, è l’ambiente e i cambiamenti climatici.

I giovani sono molto attenti e sensibili al tema del futuro dell’ambiente e della sua salvaguardia e attraverso la produzione di video, da loro realizzati con qualsiasi dispositivo e in totale libertà espressiva, possono mostrare comportamenti, situazioni individuali e/o collettive, da valorizzare e/o scoraggiare, che determinano, nella vita quotidiana, il rispetto e la salvaguardia dell'ambiente in generale e di Firenze come città europea.

Inoltre, i ragazzi interessati potranno partecipare a incontri, facoltativi e gratuiti, sulle tecniche di ripresa, uso telecamera e sul linguaggio cinematografico organizzati da Lanterne Magiche.

La partecipazione al concorso è gratuita e ogni lavoro potrà essere presentato:

da un singolo studente

da un gruppo di studenti, anche appartenenti a più classi o più scuole

da una classe intera

I lavori dovranno pervenire, tramite la posta elettronica o con consegna “a mano” presso il Circolo “VIE NUOVE” entro il 20/04/2020 con la specifica“Concorso Video IV edizione” e dovranno essere corredati dalla “scheda di adesione”.

I video, della durata massima di due minuti, verranno poi selezionati da una giuria popolare e ci saranno due premi, il primo del valore di 600 euro e il secondo di 300 euro.