Ufficiale: obbligo di mascherina a Firenze da lunedì 20 aprile

La comunicazione in Consiglio comunale della vicesindaca Giachi. "Ma chi già ce l'ha la usi sempre quando si trova vicino ad altre persone"

“Invito chi esce da casa per necessità a indossare sempre la mascherina protettiva quando si trova vicino ad altre persone”. Lo ha detto la vicesindaca Cristina Giachi intervenendo, questo pomeriggio, in consiglio comunale per un aggiornamento sulla situazione cittadina in seguito al perdurare dei contagi da Covid.

“L’obbligo scatterà a partire da lunedì prossimo – ha ricordato la vicesindaca – ma invito i fiorentini a usare queste protezioni fin da ora. Le mascherine sono importanti per evitare i rischi di contagio. Naturalmente non deve essere dimenticata la misura fondamentale del rispetto tassativo del distanziamento sociale imposta dalle norme nazionali e regionali”.