Covid, ufficiale: la Toscana resta Zona Arancione

Poco fa l'ordinanza del ministro Speranza che conferma il colore "medio" per la nostra regione. Anche Campania, Emilia Romagna e Molise lasciano la Zona Gialla

La Toscana resta Zona Covid Arancione per un'altra settimana: il ministro della Salute Speranza nel tardo pomeriggio ha firmato l'ordinanza che in sostanza conferma quanto era stato compreso da qualche giorno: l'Rt oscilla tra 1,1 e 1,2, troppo alto per tornare in Zona Gialla e troppo basso per passare in Zona Rossa.

Con la Zona Arancione, lo ricordiamo, le persone possono muoversi senza bisogno di autocertificazioni all'interno del proprio Comune.

L'andamento della curva epidemica nei prossimi giorni sarà decisivo per il prossimo colore della nostra come delle altre regioni italiane. Anche Campania, Emilia Romagna e Molise sono tornate nella Zona Arancione.