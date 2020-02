Udinese-Fiorentina sabato alle 18: in chiaro?

Arrivato in serata l'annuncio della Lega calcio: la partita si giocherà il 29 febbraio a porte chiuse e il club friulano ha chiesto la trasmissione 'libera' per non creare un danno eccessivo agli abbonati

Allora è finalmente ufficiale: Udinese-Fiorentina si giocherà sabato 29 febbraio alle 18 a porte chiuse, per le note disposizioni relative al Coronavirus.

L'annuncio della Lega Calcio è arrivato in serata fugando i dubbi.

Il club friulano ha chiesto che la partita venga trasmessa in chiaro da Sky attraverso uno dei suoi canali del digitale terrestre in modo da non danneggiare eccessivamente gli abbonati.

Il tecnico viola Beppe Iachini terrà la sua conferenza stampa domani 28 febbraio alle 14 (diretta Violachannel).