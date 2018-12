Uber Eats arriva a Firenze: nuova app di food delivery 

Nel 2014 nasce a Los Angeles come progetto sperimentale: l’app di Uber Eats continua a crescere ed è oggi presente in oltre 250 città e 35 Paesi

McDonald’s e Uber, dopo il lancio di Milano e Monza seguito, più recentemente, da Torino (fine ottobre), Bologna (inizio ottobre), Trieste (inizio settembre), Roma (fine luglio) Napoli (a fine maggio), Rimini e Reggio Emilia (fine giugno) la partnership è ora pronta a raggiungere Firenze, portando così a quota 10 le città italiane coinvolte.

Al consolidamento del servizio nelle città in cui è presente, si accompagna una crescita costante a doppia cifra dei ristoranti partner che oggi sono oltre 100 mila in tutto il mondo, più di 16 mila solo in Europa. McDonald’s è parte fondamentale di questa crescita e a partire dal 13 dicembre Uber Eats consegnerà anche a Firenze gli hamburger, senza spese di consegna.



Daniele Cutrone, Market Lead Uber Eats Italia annuncia che il servizio McDelivery è disponibile sulla piattaforma Uber Eats, a partire da giovedì 13 dicembre, all’ora di pranzo e cena, in un raggio di 3 km da 3 ristoranti McDonald’s (Via Cavour 61/r ang. Via Guelfa, Piazza Stazione 25/37, Viale Nenni 16/3).

Al lancio saranno già disponibili anche una cinquantina di ristoranti distribuiti tra centro, Novoli, Rifredi, San Niccolò, Bellosguardo e anche Coverciano e Scandicci tra cucina regionale e internazionale da Momoyama a Koto Ramen, dal Red Garter all’Osteria il Gatto e la Volpe, a Grom e Subway.