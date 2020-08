Ubaldo Bocci si è dimesso da coordinatore del centrodestra in Palazzo Vecchio

Lo sfidante di Nardella nell'occhio del ciclone dopo aver percepito i 600 euro a favore delle Partite Iva. "La mia solo una provocazione, i soldi sono transitati nel mio conto e immediatamente versati ad associazioni impegnate nel sociale"

Ubaldo Bocci non è più coordinatore del centrodestra in Palazzo Vecchio. Lo sfidante di Nardella ha rassegnato le proprie dimissioni dopo essere finito nell'occhio del ciclone per aver percepito il bonus da 600 euro delle Partite Iva. Resta comunque consigliere comunale.

Ieri Bocci sulla propria pagina ufficiale Facebook aveva scritto quanto segue:

"Tutto mi potevo immaginare in questo caldo agosto di ritrovarmi sulla gogna per una provocazione annunciata quattro mesi fa. Quando il governo emanò il decreto dei 600 euro a favore delle partite iva, criticai il decreto stesso perché, a mio parere, era un intervento a pioggia, senza una logica ma soprattutto fatto senza una reale attenzione a chi aveva realmente bisogno. Il fatto che quei soldi potessero arrivare a tutti indiscriminatamente, a prescindere dal reddito, mi sembrava una follia.

Di questo ne parlammo ad aprile anche nella riunione dei capigruppo in consiglio comunale, dove, una volta di più, esternai la mia contrarietà al decreto. Ricordo perfettamente che dissi che era assurdo che anche persone con redditi che non meritavano il bonus dei 600 euro, ne potessero usufruire ed evidenziai come, tra i tanti, anch’io avrei avuto diritto (secondo il decreto) ricevere l’importo. Qualcuno sorrise dicendo che non era possibile e a quel punto annunciai la mia provocazione per dimostrare quanto il decreto stesso era stato fatto con i piedi. Chiesi il bonus. E’ del tutto ovvio che avrei rigirato quei soldi a chi aveva realmente bisogno. Cosa che puntualmente feci come risulta dai bonifici da me fatti.

Qualcuno potrebbe eccepire che quei soldi sarebbero dovuti andare alle partite iva in difficoltà. Ma, sostenni io, il governo avrebbe dovuto mettere dei paletti e non offrirli indiscriminatamente a tutti. Ripeto, lo dissi pubblicamente alla riunione dei capigruppo ed in tempi non sospetti. La mia era una provocazione e non certo un approfittarsi di una legge fatta male. Oggi mi trovo nella gogna per aver fatto quel che avevo detto ad alleati e avversari. Così come i 600 euro di aprile, poi automaticamente prorogati nel mese successivo, sono transitati nel mio conto e immediatamente versati ad associazioni impegnate nel sociale.

Qualcuno sostiene, legittimamente, che se uno vuol fare beneficienza, la deve fare con i soldi propri e non con quelli della comunità. Certo, è assolutamente vero. Ma il mio obiettivo era palesare quanto quel decreto fosse fatto male.

Ho la fortuna di avere una condizione economica agiata.Questo mi ha permesso di poter devolvere ad associazioni che si occupano di disabilità e tossicodipendenza, i gettoni incassati nel 2019 dal comune di Firenze.Cosa che naturalmente ripeterò anche per il 2020. Sarebbe dovuto essere, come trovo giusto, un gesto assolutamente riservato.Ma gli eventi mi hanno portato a renderlo pubblico.In questa mia breve esperienza politica, ho sempre ritenuto che la la politica fosse un campo dove la passione, la libertà di pensiero, la competenza, l’interesse comune dovessero sempre prevalere su tutto.E che, finito il percorso, uno doveva avere un centesimo meno di quando aveva cominciato.Per quel che mi riguarda, quando lo scorso anno fui candidato a Firenze, mi dimisi dal consiglio di amministrazione di una sgr. Non era un fatto dovuto, ma mi sembrava doveroso rinunciare ad un ruolo di quel livello per non avere nessun conflitto di interesse. Nonostante che questo mi portasse a delle rinuncie di carattere professionale ed economico. Così come ho deciso che se volevo impegnarmi davvero in politica fosse giusto rimettere il mandato dall’azienda in cui avevo lavorato per oltre vent’anni.Anche se questo, economicamente, non fosse conveniente.

Oggi mi ritrovo a dovermi giustificare per aver chiesto il bonus di 600 euro. L’ultima delle mie intenzioni era approfittarmi di una legge mal scritta. Ho scelto di contestarla con una provocazione.Non entro nel merito di chi, guadagnando con la politica, decine di migliaia di euro al mese, abbia chiesto il bonus. Né tanto meno voglio fare la caccia alle streghe.

Penso piuttosto ai tanti amministratori locali che con i gettoni di presenza, arrivano ad incassare 5/600 euro al mese. E che magari hanno un'attività che sta soffrendo. Accusarli di aver ottenuto il bonus mi sembra, obiettivamente, grande ipocrisia.

La sensazione è che, una volta di più, si voglia fare di tutt’erba un fascio.Ci sono persone che si approfittano del loro status di politici ma ce ne sono tante altre che si impegnano con convinzione, con passione, convinti di poter dare un piccolo contributo al benessere della comunità.Così come ci sono decine di migliaia di partite iva che con grandissime difficoltà stanno soffrendo questi drammatici mesi.

Sinceramente non mi sento di aver tolto loro 1200 euro che a me non spettavano.A loro chiedo scusa se hanno avuto questa convinzione. Ma gli voglio dire che il mio intento era solo e soltanto quello di far capire a chi ci governa di quanto fosse iniquala legge.Continuo ad andare a testa alta, convinto che, ne l’ipocrisia né la facile demagogia possa aiutare l’Italia a rimettersi in gioco.In tutto ciò ci sarà che mi sparerà addosso tutto il fango possibile e di più. Questo naturalmente mi amareggia. Mi dicono che fa parte del gioco. Avanti".

Ieri questo post, oggi le dimissioni.