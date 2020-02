Anche Piero Chiambretti legge Nove da Firenze

Transita sugli schermi televisivi la nostra notizia dei giorni scorsi sulla sessualità delle persone detenute

Ieri sera Nove da Firenze, dal 1997 il primo quotidiano on line della città, è passato anche dagli schermi televisivi, addirittura in prima serata, grazie a CR4, il programma di Piero Chiambretti dedicato all'universo femminile, in onda su Rete 4 con il suo stile sempre scanzonato.

Per introdurre la discussione sulle relazioni sentimentali nei penitenziari il celebre conduttore ha letto la notizia pubblicata da questo giornale la settimana scorsa, sulla proposta di legge approvata dal Consiglio regionale sul riconoscimento del diritto soggettivo all’affettività e alla sessualità delle persone detenute. Dopo una scorsa al nostro titolo, Chiambretti ha dato la parola agli ospiti in studio per la discussione, in chiave ironica, sull'argomento.