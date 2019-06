Turismo d'inverno 2019, a Firenze due milioni e 215mila presenze

Ecco i dati raccolti dalla Città Metropolitana relativi al periodo dal 1 gennaio al 31 marzo, relativi alle presenze alberghiere ed extra-alberghiere. Febbraio il mese meno prospero

L'Ufficio Servizi alle imprese, controlli e statistiche della Città Metropolitana di Firenze ha raccolto i dati relativi alla movimentazione turistica, mediante le presenze nelle strutture alberghiere ed extra del territorio, nel primo trimestre 2019.





Su Firenze, il movimento totale da gennaio al 31 marzo 2019 è stato di 2.215.318 presenze, di cui 1.408.860 stranieri.

Nel Chianti per fare un paragone si è registrato un totale di 41.828 presenze, ma si sa che questa zona inizia a diventare molto attrattiva soprattutto con la bella stagione.

Molto interessante anche il riepilogo per Comuni, dai quali si evince che dopo Firenze, assolutamente staccata in alto, c'è Sesto Fiorentino a quota oltre 117mila. Sul podio anche Figline e Incisa Valdarno, con oltre 28mila presenze.

Il movimenti per mesi, su Firenze, vede le presenze passare dalle 684.098 di gennaio alle 653.722 di febbraio, per poi impennarsi di nuovo a marzo: 877.498.

Chi desidera sapere dettagli più particolari, trova in allegato, suddivisi per aree, 15 approfondimenti molto utili per chi lavora nel settore o ha interessi specifici sui movimenti turistici nella nostra zona.



http://met.cittametropolitana.fi.it/news.aspx?n=292992