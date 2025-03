Tullio Solenghi al Teatro Aurora di Scandicci

Oggi lunedì 31 marzo (ore 21:15) al Teatro Aurora di Scandicci, per il quinto appuntamento dell’edizione 2025 di Auroradisera, – la rassegna frutto della collaborazione tra la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e il Comune di Scandicci – Tullio Solenghi porta in scena PIGNASECCA E PIGNAVERDE.

Uno spettacolo di Emerico Valentinetti, per la regia di Tullio Solenghi.

Lo spettacolo

Il Teatro Sociale di Camogli e il Teatro Nazionale di Genova proseguono la loro avventura goviana portando in scena Pignasecca e Pignaverde, secondo capitolo di un progetto incominciato nel 2022 con I maneggi per maritare una figlia. Anche questa volta il protagonista e regista dello spettacolo è Tullio Solenghi, che nuovamente si trasformerà, anima e corpo, in Govi.

Per il ruolo di Alessandro Raffo, che insieme a Felice Pastorino è il protagonista della celebre scena del sigaro, Solenghi ha voluto accanto a sé Mauro Pirovano, un altro attore e comico genovese.

Il progetto scenografico è firmato da Davide Livermore, uno dei più importanti registi di oggi sia di prosa che di opera

“In Pignasecca e Pignaverde la maschera si fa più autentica, con una maggiore profondità narrativa, una nuova sfida per me, per la mia messa in scena e per la compagnia che mi affianca, professionalmente ineccepibile in ogni ruolo, perché l’empatia del gruppo è sempre stata una delle risorse essenziali del teatro di Gilberto Govi. A lui e alla sua arte ho voluto dedicare anche in questa mia nuova messa in scena un mio personale tributo”. (Tullio Solenghi)

L’ultimo appuntamento della rassegna AURORADISERA è in programma domenica 13 aprile: sul palco del Teatro Aurora di Scandicci arriva Rocco Papaleo con ESERCIZI DI LIBERTà.

Lunedì 31 marzo, ore 21:15

Teatro Aurora, Scandicci

Tullio Solenghi

PIGNASECCA E PIGNAVERDE

di Emerico Valentinetti

Adattamento in due atti di Tullio Solenghi e Margherita Rubino

regia Tullio Solenghi

progetto scenografico Davide Livermore

con Tullio Solenghi, Claudia Benzi, Laura Repetto, Matteo Traverso, Stefano Moretti, Roberto Alinghieri, Mauro Pirovano, Stefania Pepe

produzione Teatro Sociale di Camogli/Teatro Nazionale di Genova

Apertura della cassa la sera degli spettacoli ore 19:30

biglietti

€ 16 intero

€ 13 ridotto (possessori Carta dello Spettatore FTS, over 65, soci Coop, soci Arci)

€ 8 possessori carta Studente della Toscana, Biglietto futuro under 30 in collaborazione con Unicoop

Firenze

dove: Teatro Aurora, via San Bartolo in Tuto, 1 - Scandicci

Prevendite online e altri punti venditaPunti vendita circuito BoxOfficeToscana (055 210804 e www.boxofficetoscana.it)

Online Ticketone (https://www.ticketone.it/venue/teatro-aurora-24618/)