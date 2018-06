Truffe, tra incidenti bollette e falsi tecnici: alcuni consigli

Un convegno su bollette e raggiri. Presente anche il comandante dell'Arma Ricciardi che ha insegnato alle persone a non cadere nei tranelli

Grande successo per il convegno organizzato dalla Adoc Alta Toscana ad Avenza, “Guida al consumatore” che ha insegnato ai cittadini a diventare utenti consapevoli, a muoversi fra bollette incomprensibili e a difendersi da truffe e contratti capestro. Presente il presidente nazionale dell'associazione, Roberto Tascini, quello dell'alta Toscana, Mauro Bartolini, e le referenti Anna Mura e Valentina Sparavelli. Importante la presenza e l'intervento del maresciallo dei carabinieri, Ricciardi, che ha portato alcuni esempio degli ultimi raggiri che hanno colpito i cittadini apuani e di cui si è dovuta occupare anche l'Arma nelle sue indagini: il finto avvocato che chiama per il figlio o il nipote nei guai, chiedendo agli anziani di aiutarlo con “tutti i soldi che ha in casa” o il finto idraulico che rivela un problema negli impianti che potrebbe “danneggiare oro e contanti”. Anna Mura si è invece occupata di informare gli utenti dei rischi finanziari, in particolare legati alla sottoscrizione di prestiti e prodotti di risparmio; essenziale anche il passaggio sulle carte di credito revolving, facili da ottenere ma con tassi di interesse altissimi. Valentina Sparavelli si è invece occupata delle vendite porta a porta e di spiegare il modo migliore per leggere le bollette, dell'acqua, del gas o della corrente, affrontando i principali problemi del settore: lo strumento migliore per difendersi resta quello delle conciliazioni paritetiche che consentono di risolvere le controversie senza aggravi per gli utenti. Gli incontri con la cittadinanza proseguiranno anche nelle prossime settimane.