Troppe mascherine a terra, Nardella ai fiorentini: "Gettatele nei cestini"

Domani a Firenze scatta l'obbligo di indossarle per uscire nei luoghi frequentati e il sindaco sui social lancia un appello alla cittadinanza

Da domani lunedì 20 aprile a Firenze scatta l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi frequentati. Ma in questi giorni per le strade della città si vedono troppe mascherine e troppi guanti usati abbandonati per strada. "Inaccettabile - scrive il sindaco Dario Nardella sui social - . Firenze non si merita questa inciviltà: prego tutti di gettare mascherine e guanti usati negli appositi cestini. Forza, ce la possiamo fare...", la raccomandazione del primo cittadino.