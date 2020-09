Vigili del fuoco al lavoro. Caduti diversi alberi

Come informa un tweet dei Vigili del fuoco, numerose squadre di pompieri sono ora al lavoro per una tromba d'aria che ha provocato il ferimento di 4 persone, la caduta di numerosi alberi e danni alle coperture di abitazioni a Rosignano. Attivato il Centro Operativo Comunale per la gestione degli interventi.