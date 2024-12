Trippa Day uno scambio di auguri molto fiorentino

Si è svolto mercoledì 18 dicembre, presso la Fortezza da Basso, il “Trippa Day”: tradizionale (e ormai storico, siamo alla 31ma edizione) appuntamento con lo scambio di auguri organizzato da Confesercenti Firenze e Italia Comfidi. Una cena unica nel suo genere e caratterizzata da numerose portate con piatti a base di trippa e lampredotto, tipici della cultura culinaria fiorentina.

Il Trippa Day, nel corso degli anni, è diventato un vero e proprio momento all’insegna della voglia di ritrovarsi e stare insieme in un contesto conviviale; per condividere idee, progetti e tanto altro sull’anno in corso e quello che verrà.

Si tratta di un appuntamento realizzato a cura dei “maestri trippai” di Firenze, che ribadisce l’attenzione dell’Associazione e del Consorzio Fidi verso i mestieri peculiari che fanno impresa nel nostro territorio.

Una scelta che viene condivisa dalle istituzioni locali, dal mondo economico e del lavoro, dagli operatori e dai cittadini tutti, per la valorizzazione e lo sviluppo delle tipicità che vanno costantemente sostenute.

Il Trippa Day, ormai, è diventato un proprio happening per il mondo del credito, delle imprese e delle istituzioni (oltre 30 i Sindaci e altrettanti Assessori attività economiche e produttive dei Comuni della Città Metropolitana, Assessori e Consiglieri della Regione Toscana e rappresentanti della Città Metropolitana).

“Questa serata rappresenta un importante e simbolico momento di incontro conviviale per le categorie che rappresentiamo e per l’intero mondo economico, politico e sociale del territorio. Ogni anno sono presenti al Trippa Day numerose imprese, rappresentanti delle istituzioni e del mondo bancario. – affermano Nico Gronchi Presidente Italia Comfidi e Claudio Bianchi Presidente Confesercenti Metropolitana Firenze – Organizzare, da ben trent’anni, un evento come quello del ‘Trippa Day’ è sicuramente un orgoglio per Confesercenti ed Italia Comfidi; e dimostra l’importanza ed il valore che attribuiamo, da sempre, a tutte quelle attività imprenditoriali che valorizzano e promuovono il nostro territorio.”

“Le PMI rappresentano un valore inestimabile perle nostre città, le rendono più sicure e più presidiate. – concludono Gronchi e Bianchi – E’ per questo che la nostra Associazione ed il Consorzio Fidi stanno lavorando a tutti i livelli per portare avanti e promuovere progetti di Rigenerazione Urbana, rivolti a tutti i territori da quelli più centrali a quelli più disagiati. E’ fondamentale tenere alta l’attenzione su queste tematiche, e supportare processi di trasformazione, con la consapevolezza dello stretto legame tra commercio, ricettività e servizi locali che sono fondamentali per ridare vita ai nostri territori”.

A portare il loro saluto numerosi esponenti del mondo politico, economico e dell’associazionismo; tra le presenze si segnalano quelle della Sindaca di Firenze Sara Funaro con la giunta comunale e numerosi consiglieri di Palazzo Vecchio; del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani con la VicePresidente Stefania Saccardi, gli Assessori Regionali Monni e Ciuoffo e numerosi consiglieri regionali; del Presidente della Camera di Commercio di Firenze Massimo Manetti; del Segretario della Camera di Commercio di Firenze Giuseppe Salvini; del Presidente Italia Comfidi Nico Gronchi e del Presidente Confesercenti Metropolitana di Firenze Claudio Bianchi.