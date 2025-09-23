Treno dedicato a Giacomo Puccini, mercoledì 24 settembre prima corsa

Il treno dedicato a Giacomo Puccini e alle sue terre si appresta a svolgere il suo viaggio inaugurale. La partenza è prevista per domani, mercoledì 24 settembre alle 9.09 dalla stazione ferroviaria di Firenze Santa Maria Novella. Il treno arriverà a Viareggio alle 10.56.

A presentare l’iniziativa, promossa dalla Regione Toscana e dalla Camera di Commercio di Lucca, saranno il presidente della Regione insieme all’assessore regionale alla mobilità e trasporti e a un rappresentante della Camera di Commercio.

Sono stati invitati anche i sindaci di Lucca, Viareggio, Pescaglia, Massarosa e Vecchiano. Parteciperanno inoltre la Fondazione Giacomo Puccini, l'Associazione Lucchesi nel Mondo e la Fondazione Simonetta Puccini.

L’appuntamento per i giornalisti e i fotocineoperatori è per le 8.30 al binario della stazione di Firenze dal quale partirà il treno, che verrà annunciato dai tabelloni luminosi. Si ricorda che, essendo un semplice treno di linea in servizio per i viaggiatori, sono vietate le riprese a bordo treno e per salire occorre munirsi di regolare biglietto.

Un secondo appuntamento per giornalisti a fotocineoperatori è in programma alla stazione ferroviaria di Viareggio alle 10.50.

Il treno successivo partirà da Viareggio alla volta di Firenze alle 12.07.