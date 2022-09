Transenne alla Stazione SMN, è la storia infinita?

"Dopo quasi tre anni, non sembra vedere la fine il cantiere approntato per il restauro del monumento progettato da Michelucci negli anni Trenta. Impalcature e transenne coprono la struttura e intralciano l'accesso ai viaggiatori, e danno un'idea di degrado inaccettabile, soprattutto considerando che la stazione ferroviaria di Santa Maria Novella è il biglietto da visita per tutti quei turisti che arrivano in città in treno. Un biglietto da visita davvero pessimo". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

"Tra l'altro, proprio oggi - ricorda Stella in una nota diffusa ieri pomeriggio - inizia una settimana molto importante sul fronte delle presenze di visitatori in città, fra la Biennale dell'Antiquariato e l'inaugurazione di tante mostre del Florence Art Week. Arriveranno a Santa Maria Novella migliaia e migliaia di appassionati di arte e artigianato, oltre ai tanti turisti. Che spettacolo offriamo? Una stazione, che invece di mostrare il suo volto migliore, quello di monumento nazionale capolavoro dell'architettura razionalista, è luogo di sporcizia e degrado. Chiediamo la fine dei lavori, sospesi da tanto tempo, e il ritorno del decoro".