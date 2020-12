Tramvia, per i saggi archeologici si demolisce il cordolo in viale Matteotti

L’intervento riguarda l’ultimo tratto lato piazza della Libertà. Restringimenti di carreggiata

Da stamattina sono in corso i lavori di demolizione del cordolo spartitraffico in viale Matteotti preliminari all’esecuzione dei saggi archeologici richiesti dalla Soprintendenza in vista dei lavori di Publiacqua. Lavori per la realizzazione della nuova grande conduttura dell’acquedotto che andrà a sostituire l’attuale dopo la sua dismissione a seguito della costruzione della sede tranviaria. Il tratto interessato è quello tra via La Marmora/via Fra’ Bartolomeo e piazza della Libertà.

Necessari restringimenti di carreggiata (restano percorribili due corsie per senso di marcia).