Tramvia: lunedì notte chiude via Valfonda

Da mercoledì sera restringimenti di carreggiata in viale Strozzi. Ecco i lavori che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine. Piazza Indipendenza: da lunedì manutenzione

Rinviati la scorsa settimana per le avverse condizioni meteorologiche, lunedì 19 marzo dalle 21 sono previsti i lavori di getto dei marciapiedi in via Valfonda. La strada sarà quindi chiusa fino alle 5 di martedì 20 marzo. I veicoli in uscita dalla stazione dovranno quindi utilizzare l’itinerario alternativo piazza della Stazione-via Santa Caterina da Siena-via della Scala. Saranno effettuati in orario notturno i lavori per la realizzazione di nuovi impianti semaforici in viale Strozzi. Da mercoledì 21 a sabato 24 marzo in orario 21-6 sono previsti restringimenti di carreggiata nelle corsie provenienti da sottopasso in corrispondenza dell’intersezione con via Ridolfi e all’incrocio con viale Lavagnini. Sempre in orario notturno (2-5) per l'apertura dei chiusini per la posa dei cavi dell'alimentazione elettrica giovedì 22 e venerdì 23 marzo sarà in vigore un restringimento nella corsia che collega piazza Alinari con la corsia verso via Santa Caterina da Siena.

Lunedì mattina iniziano una serie di lavori di manutenzione in piazza Indipendenza. Serviranno per eliminare le principali disconnessioni della pavimentazione pedonale. L'intervento dovrebbe durare una settimana se le condizioni meteo lo permetteranno. Nell'ambito dello stesso appalto sono previsti anche i lavori di sistemazione del campo da basket presente nel giardino della Montagnola, al Quartiere 4, e la completa sistemazione dei camminamenti all'interno dei giardini di via degli Abruzzi, nel Quartiere 5.

Nuovo asfalto in viale Guidoni e piazza della Stazione, le manutenzioni stradali in via D'Annunzio e via Tito Speri. Ma anche l'intervento nel sottopasso Strozzi-Belfiore e il rifacimento della segnaletica sul Viadotto dell'Indiano. E ancora l'avvio dei lavori di riqualificazione di via Gioberti e dell'aiuola centrale di lungarno Colombo. Sono solo alcuni degli interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l'istituzione di provvedimenti di circolazione. Per quanto riguarda le manutenzioni e le asfaltature da lunedì 19 marzo inizieranno i lavori di riqualificazione di via Gioberti. L'intervento in questa prima fase interesserà i marciapiedi del tratto dal numero civico 5r a via del Ghirlandaio con restringimenti di carreggiata. Sempre da lunedì ma in orario notturno è in programma l'asfaltatura di viale Guidoni. I lavori saranno effettuati dalle 21 alle 6 con restringimento di carreggiata in direzione uscita città e andranno avanti fino a mercoledì 21 marzo. Saranno effettuati negli stessi giorni e con il medesimo orario anche i lavori della segnalatica sul Viadotto dell'Indiano con restringimenti di carreggiata in direzione di Ponte a Greve. Prevista in orario notturni anche la manutenzione del sottopasso Strozzi-Belfiore (lato via Rivoluzione Ungherese). I lavori sono in programma nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 marzo: dalle 21 alle 24 sarà in vigore un restringimento dalle 21 alle 24 mentre da mezzanotte alle 6 sarà chiuso (sarà sempre transitabile l'altra parte del sottopasso). Asfaltatura notturna anche in piazza della Stazione: da mezzanotte alla 5 di martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 marzo sarà chiusa la corsia lato scalette (deroga per i mezzi di soccorso). La prossima settimana sono poi il programma anche gli interventi di manutenzione della carreggiata in via Tito Speri (mercoledì 21 marzo con restringimento di carreggiata e senso unico verso via Lungo l'Affrico in orario 9-18) e via D'Annunzio (sempre mercoledì 21 marzo dalle 9 alle 18 nel tratto via Andrea del Sarto-via dell'Arcolaio con un restringimento di carreggiata e senso unico alternato con movieri). Infine i lavori di asfaltatura a seguito di interventi sui sottoservizi in via di Camerata: da giovedì 22 a lunedì 26 marzo divieti di transito a tratti (eccetto mezzi di soccorso e titolari di passo carrabile).