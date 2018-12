​Tramvia, Linea 2: verso l'apertura al pubblico nel 2019

Opposizione: "Sono già state fatte scattare le penali come annunciato?”

La Linea 2 della Tramvia che collegherà l'area di Santa Maria Novella con l'Aeroporto di Firenze era attesa dai passeggeri per fine anno, c'era chi ipotizzava di poterla usare per Capodanno lungo la tratta che tocca Novoli, San Donato fino al quartiere di San Jacopino.

Mancano ancora dei passaggi però, ed i tempi sui allungano e si parla di gennaio 2019.



"Oggi abbiamo saputo che ancora non si è riunita la commissione per la messa in moto della prima corsa. E le penali?” domanda Tommaso Grassi, capogruppo di Firenze riparte a sinistra che interroga l'assessore Stefano Giorgetti.

"Ricordiamo che se non saranno rispettati i termini ci aspettiamo non di veder partire le penali, ma di ricevere i bonifici dei pagamenti delle sanzioni” conclude Grassi.