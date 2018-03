Tramvia: incidente, a Santa Maria Novella si ribalta un mezzo nel cantiere

Intorno alle 8 di stamani il mezzo si è ribaltato, il conducente è rimasto illeso

A dare notizia dell'accaduto sui Social è l'assessore Stefano Giorgetti "Chi stamani è passato in zona Stazione dopo 8.15 ha potuto notare un mezzo poggiato su un fianco all'interno del cantiere della Tramvia".



Il cantiere è quotidianamente attraversato, lungo i tratti transennati e messi in sicurezza, da centinaia di passeggeri diretti a Santa Maria Novella o in arrivo a Firenze.

Cosa è accaduto? "È successo che - spiega Giorgetti - il mezzo che trasportava del materiale si è ribaltato durante lo scarico per un errore dell' operatore. Si tratta di un piccolo incidente che non ha avuto nessuna conseguenza se non quella di dover portare l'autocarro in officina per le riparazioni".