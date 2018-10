Tramvia, da Santa Maria Novella alla Leopolda con il Biglietto del Treno

Sarà nuovamente possibile viaggiare sulla tratta Alamanni - Leopolda senza l'aggiunta di un titolo di viaggio Ataf Li-nea

In data odierna la Regione Toscana ha disposto, con decorrenza immediata, il ripristino della validità dei titoli di viaggio regionali TRENITALIA, aventi come origine o destinazione Firenze, per usufruire del servizio tramviario limitatamente alla tratta Alamanni/Leopolda.



