Tramvia, da lunedì le asfaltature notturne in via Landucci

Proseguono le asfaltature delle viabilità alternative nell’ambito dei lavori della linea Libertà-Bagno a Ripoli. La prossima settimana sarà interessata via Luca Landucci. I lavori saranno effettuati di notte (21-5) e sono articolati in fasi. La prima riguarda il tratto via Capo di Mondo-via Fra’ Paolo Sarpi con restringimento di carreggiata, senso unico alternato e divieti di sosta; il secondo tratto interessa il tratto da via Fra’ Paolo Sarpi e via Villari sempre con restringimento, senso unico alternato e divieti di sosta. Nella terza fase i lavori si sposteranno tra via Villari e via Lapini con restringimento di carreggiata e divieti di sosta. Per l’intera durata dell’intervento in via Tommaso Campanella sarà revocata la corsia preferenziale e istituiti un restringimento di carreggiata, senso unico alternato e divieti di sosta tra piazza Oberdan e via Capo di Mondo.

La prossima settimana saranno eseguiti anche alcuni saggi sullo spessore stradale in piazza Piave e lungarno Pecori Giraldi. Si tratta di verifiche puntuali con restringimenti di carreggiata a partire da lunedì 7 aprile e fino al 20 aprile.

Da lunedì 7 aprile sono in programma anche alcuni interventi propedeutici per un nuovo accesso al cantiere del parcheggio di viale Europa. Previsti restringimenti di carreggiata sul viale dalla rampa di discesa dal Viadotto Marco Polo all’attraversamento pedonale in corrispondenza del sottopasso nella direttrice in ingresso città; chiusura anche per il marciapiede e la pista ciclabile da viuzzo del Pozzetto all’attraversamento pedonale in corrispondenza del sottopasso. Sempre in viale Europa da martedì 8 a venerdì 11 aprile in orario notturno (21-5) saranno effettuate le prove di trazione su alcuni alberi. Inizialmente sarà istituito un restringimento sul controviale tra via Svezia e il numero civico 90 e chiuso il marciapiede. Successivamente il restringimento interesserà il tratto tra via Turchia e viuzzo delle Lame e il marciapiede lato alberi sarà chiuso tra via San Marino e largo Novelli.

La riqualificazione dell’illuminazione pubblica in via Cannicci, lavori per nuovi allacci in via della Chiesa, via di Villamagna e via Sant’Antonino. Sono alcuni dei principali interventi in programma dalla prossima settimana.