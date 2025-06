Tramvia: da lunedì divieto di transito su viuzzo del Pozzetto

FIRENZE, 28 giugno– Vanno avanti i lavori della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. Da lunedì 30 giugno per interventi relativi alle sistemazioni urbane sarà chiuso viuzzo del Pozzetto. Dal 15 luglio i lavori proseguiranno per altre due settimane con la strada nuovamente percorribile.

Sempre lunedì 30 giugno in orario notturno è in programma lo scarico delle rotaie e le operazioni preliminari alla posa di binari in viale Giannotti. Dalle 22 di lunedì alle 5 di martedì 1 luglio sarà in vigore un divieto di transito tra via Bocchi e via Caponsacchi sulla corsia in ingresso città. Contestualmente nel tratto via Bocchi-via Uguccione della Faggiola sulla corsia in verso il centro sarà istituito un senso unico verso via Uguccione della Faggiola (direzione uscita città). Previsti anche divieti di sosta. I provvedimenti saranno replicati nelle notti tra lunedì 7 e mercoledì 9 giugno sempre orario 22-5.

Dalla prossima settimana è in programma l’avvio di una serie di nuovi interventi finanziati dal PNRR effettuati da Publiacqua su lungarno Vespucci, via Masaccio-via degli Artisti, via Ser Ventura Monachi e dalla Regione Toscana in lungarno delle Grazie e via di Villamagna. A questi si aggiungeranno l’ultima tranche della riqualificazione di via Romana.