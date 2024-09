Tramvia: armadi elettrici davanti agli Scolopi, è polemica

“Gli armadi elettrici posizionati due settimane fa davanti all’ingresso dell’Istituto degli Scolopi, in via Lamarmora, sono uno scandalo sotto molteplici aspetti: logistico, estetico e di sicurezza. È quest’ultimo che ci preoccupa di più, e dopo aver ricevuto decine e decine di lamentele da parte dei genitori degli alunni, abbiamo deciso di fare un sopralluogo che conferma le preoccupazioni delle famiglie e del corpo docente. Pertanto, oggi abbiamo scritto ai vigili del fuoco e al Prefetto, per chiedere che vengano verificate tutte le questioni relative alla sicurezza”. Lo annunciano il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana Marco Stella e il capogruppo a Palazzo Vecchio Alberto Locchi.

“Con tutti gli spazi disponibili in via Lamarmora – sottolineano Stella e Locchi – risulta francamente incomprensibile perché i due armadi di segnalamento siano stati posizionati proprio davanti ai portoni di ingresso di un istituto scolastico che conta oltre 600 iscritti, in una zona che vede transitare mille persone, tra genitori e alunni, all’orario di entrata e a quello di uscita. Siamo preoccupati per l’inquinamento acustico e per il voltaggio delle due strutture, e chiediamo alle strutture pubbliche preposte di verificare con attenzione, e chiedere alla ditta incaricata dei lavori di spostare i due armadi elettrici, per il bene dei ragazzi che frequentano gli Scolopi”.