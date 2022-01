Incidente stradale provoca la morte di un pedone in viale Petrarca

Incidente mortale oggi poco prima delle 13 in viale Petrarca all’altezza di piazza Tasso. Coinvolti un mezzo compattatore di Alia e un pedone, un uomo di 82 anni, che sarebbe deceduto sul posto.

Intervenuti la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco oltre ai mezzi del 118. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi della Polizia Municipale la circolazione è stata prima interrotta nei due sensi poi riaperta parzialmente. La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Municipale.

Il viale è rimasto chiuso a lungo, almeno fino alle 15,45, nel tratto da Porta Romana verso piazza Tasso. Il conducente del mezzo, informa Alia, in stato di choc in seguito a quanto accaduto, è stato affidato alle cure ospedaliere.

Alia Servizi Ambientali assicura che fornirà la massima collaborazione alle autorità competenti. L’intera azienda, si legge ancora nella nota, vive con profondo sconcerto questo terribile incidente ed esprime con cordoglio ed amarezza, i più sentiti sentimenti di vicinanza e condoglianze alla famiglia della persona deceduta.

In seguito all'incidente mortale di oggi causato da un mezzo Alia (o in appalto), poiché non si tratta del primo caso, il consigliere comunale Alessandro Draghi (Fdi) chiederà lunedì prossimo in question time se il mezzo fosse revisionato.

Già il 17 luglio 2020 un mezzo di Alia aveva investito un pedone in Piazza Vittorio Veneto causandone la morte, mentre il 21 luglio 2021 un grave incidente in via Salutati, aveva coinvolto un mezzo Alia in danno di un pedone.