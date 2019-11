Traffico in tilt al Galluzzo per i cantieri e il crollo di un muro in via Torre del Gallo

Mattinata complessa nella zona: anche uno scavo urgente in via Silvani mentre è attivo il cantiere di Publiacqua in via di San Felice a Ema. Sul lungarno abbondante perdita di olio da un mezzo già individuato. In via Sestese rallentamenti per un incidente

Il crollo di un muro in via Torre del Gallo, uno scavo urgente di E-distribuzione e la perdita di olio in carreggiata da parte di un mezzo sui lungarni in uscita città verso il Viadotto Marco Polo. Sono queste alcune delle criticità impreviste che, sommate ai cantieri programmati, questa mattina hanno causato rallentamenti e difficoltà alla circolazione in alcune zone della città, tra cui in particolare quella del Galluzzo.

Per quanto riguarda l'intervento di E-distribuzione, si tratta di uno scavo urgente in via Silvani iniziato stanotte e che andrà avanti fino a domani con restringimento di carreggiata. La Polizia Municipale è intervenuta per migliorare la viabilità istituendo un senso unico alternato con movieri. Si ricorda che nella zona è attivo un cantiere di Publiacqua in via di San Felice a Ema con senso unico sulla direttrice da via di San Felice a viale del Poggio Imperiale.

A metà mattina è invece crollato un muro perimetrale privato in via Torre del Gallo all’altezza del numero civico 24. Inizialmente la strada è stata chiusa dalla Polizia Municipale, poi intorno alle 12.30, dopo le verifiche di stabilità effettuate dai Vigili del Fuoco, è stato istituito un senso unico alternato. La proprietà si è già attivata per le operazioni di rimozione della terra dalla strada e la messa in sicurezza del muro.

Sempre intorno alle 12.30 si sono registrati problemi sulla direttrice in uscita città lungarno del Tempio-lungarno Colombo-lungarno Aldo Moro e Viadotto Marco Polo per la presenza in carreggiata di una abbondante quantità di olio. La Polizia Municipale tramite le telecamere ha individuato il mezzo: sarà l’assicurazione a pagare la ripulitura della strada e i danni segnalati ad alcuni scooter caduti a causa dell’olio.

Intorno alle 13.30 si sono registrati rallentamenti in zona viale XI Agosto-via Sestese per un incidente che ha coinvolto due auto.