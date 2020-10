Tracciamento positivi in Toscana, in arrivo 500 operatori

Ph Facebook Giani

Lo annuncia su Facebook il governatore toscano Eugenio Giani che spiega: "Molti di loro saranno studenti degli ultimi anni di medicina e infermieristica. Stiamo anche aumentando le squadre USCA fino a 90 con lo scopo di assistere a domicilio i pazienti positivi per alleggerire gli ospedali e permettere ai medici di famiglia di seguire i pazienti ordinari. Disporremo a breve - aggiunge Giani - altri 1500 posti letto Covid tramite gli alberghi sanitari, da selezionare con manifestazione di interesse, sia per togliere i casi positivi dalle famiglie, principali canali di trasmissione, sia per allentare la pressione sugli ospedali".