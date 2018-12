Tra ​San Lorenzo e Santa Maria Novella: droga, alcol e malavita fuori controllo?

Nel cuore del centro storico fiorentino l'area è ad altissima frequentazione turistica

Apprensione nel quadrilatero di San Lorenzo che dalle Cappelle Medicee, sul retro della Basilica medicea, sfocia fino in zona Stazione tra la chiesa e lo scalo ferroviario di Santa Maria Novella.

"Attorno all'ex hotel Majestic si è creato un vero e proprio 'buco nero' fatto di droga, abuso di alcol e malavita assortita, con residenti, commercianti e giovani studenti stranieri delle scuole della zona a rischio aggressione ogni notte. Vogliamo sapere cosa stia facendo il Comune per contrastare questa situazione" chiedono i capigruppo di Forza Italia Jacopo Cellai e di Fratelli d'Italia Francesco Torselli.

"Ci sono stati piani di recupero presentati da privati o dal Comune per l'ex hotel? E se sì, che fine hanno fatto? La Polizia Municipale è stata informata della situazione ed ha effettuato controlli? Dal sindaco Nardella e dall'assessore Gianassi vogliamo anche sapere se la questione Majestic sia stata già sollevata al Cosp. È evidente che anche le Forze dell'Ordine devono agire in coordinamento con i nostri vigili per riportare la situazione alla normalità, e per garantire la sicurezza nel quartiere. Ci auguriamo che l'amministrazione corra ai ripari e si decida a intervenire prima che qualche fatto di cronaca si verifichi" aggiungono Cellai e Torselli.