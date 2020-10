Alla Galleria d'arte La Fonderia in mostra le opere di Giuliano Giuggioli e di Claudio Cionini.Vernissage sabato 10 ottobre dalle 18:00

Archiviata la ‘riflessione’ sul periodo storico e sul sistema arte, proposta con la collettiva “L’arte appesa a un filo”, la Galleria d’arte La Fonderia, con sede nell’omonima via, presenta due significativi artisti del nostro patrimonio nazionale, Giuliano Giuggioli e Claudio Cionini; pittori entrambi di origini maremmane. I due artisti che vantano solidi curriculum con mostre di assoluto livello hanno avuto una buona attenzione da parte della critica

“Con la nuova esposizione, ‘Tra Mito e Realtà’- afferma il gallerista Niccolò Mannini- si volta pagina, nel senso che la storia va avanti proseguendo il suo cammino, e viene dato un segnale forte, che significa ‘ancora si può, ancora si deve’. Le idee ci sono, artisti che aggiungono qualcosa e generosamente lo offrono a tutti noi, pure.L’anima di questa esposizione è quel fil rouge che idealmente si rintraccia nelle opere presentate dai due artisti, i quali, pur diversi nella loro arte, hanno dipinto il ‘Mito’, quel patrimonio di tutte le civiltà che abbiamo conosciuto, nonché quel termine dai molti significati che appare quasi inevitabile nella pittura colta e che affonda le proprie radici nella classicità, di Giuggioli, ma è altrettanto presente, sebbene istantaneamente meno evidente, nelle metropoli di Cionini le quali, nella loro identità - e si pensi a New York oggi vista come un moderno Olimpo, e si pensi a Minerva, protettrice di Atene, la metropoli per eccellenza della classicità-, ne sono divenuti sinonimi nell’accezione comune.

Alle pareti de La Fonderia ci accoglieranno, in un impatto di forte suggestione perché posti uno accanto all’altro, una veduta del Tamigi e gli Achei che simulano di ritirarsi da Troia, Central park e Icaro, Minerva e Los Angel, a ricordarci che il mito, allora come adesso, è quel sogno reale, vissuto quotidianamente, a cui nessuna civiltà può sfuggire”.

La mostra, che sarà presentata dal giornalista Jacopo Chiostri, resterà aperta fino al 28 ottobre.

A seguito delle misure di sicurezza e di distanziamento messe in atto, si prega di confermare la presenza al vernissage,in programma sabato 10 ottobre alle 18

TRA MITO E REALTÀ

Dal 10 al 28 ottobre 2020

Galleria d’arte La Fonderia

Via della Fonderia 42R Firenze

Tel. 055 221758

info@galleriafonderia.com

www.galleriafonderia.com

Facebook e Instagram @gallerialafonderia

Orari di apertura: dal martedì al sabato 10:00 - 13:00, 15:30 - 20:00