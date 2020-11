"Tpl, snodo cruciale in piena pandemia"

Sinistra Progetto Comune, PRC Firenze, Possibile Firenze e Sinistra Italiana Firenze prendono posizione sul problematico tema del trasporto pubblico locale



"Siamo nella seconda ondata della pandemia e nessuno può più nascondersi dietro l'etichetta dell'emergenza: ormai è tempo di fornire delle soluzioni. Uno dei settori per cui arrivano molte segnalazioni è senz'altro quello del Trasporto Pubblico Locale che in questa fase, come nella precedente, si è dimostrato inadeguato alle esigenze imposte dalla pandemia, non solo sul territorio comunale, bensì su tutta l'area metropolitana", si legge in una nota condivisa da Sinistra Progetto Comune insieme al Partito della Rifondazione Comunista di Firenze, Possibile di Firenze e Sinistra Italiana Firenze.

"Qualche giorno fa - prosegue la nota - chi scrive ha promosso, insieme ad altri soggetti politici, sindacali e associativi, un appello alle istituzioni e alla cittadinanza per richiamare l'attenzione su questa tematica, che abbiamo definito "un'emergenza dimenticata". Dato che riteniamo che il TPL sia di proprietà della cittadinanza tutta e che sia uno dei rami che più accusano l'insostenibilità di un sistema basato sulla privatizzazione, è stato portato il problema anche in Consiglio comunale con una serie di interrogazioni, per chiedere la tutela sia dell'utenza che delle classi lavoratrici coinvolte.

Le risposte fornite dall'Assessore alla Mobilità - proseguono gli scriventi - , per quanto puntuali sull'aspetto tecnico, suscitano perplessità sulla gestione politica della situazione. Nonostante, come ci viene detto, a settembre siano state rafforzate le corse su alcune linee per migliorare il servizio scolastico, è davanti agli occhi di tutti l'insufficienza di tale intervento e desta sconforto l'affermazione dell'Assessore, secondo cui l'incertezza sul gestore del TPL ne impedirebbe una programmazione. Ringraziando comunque l'Assessore, che si è detto favorevole alla proposta del gruppo consiliare della coalizione di incontrare le organizzazioni studentesche e sindacali in sede di Commissione 6, dobbiamo prendere consapevolezza del fatto che ancora molto deve essere migliorato.

Chiediamo dunque che siano prontamente soddisfatte le esigenze delle categorie che più usufruiscono di questo servizio, schierandoci ancora una volta dalla parte di chi, senza disporre di alternative, deve subire anche questo effetto della pandemia", conclude la nota di Sinistra Progetto Comune, PRC Firenze, Possibile Firenze e Sinistra Italiana Firenze.