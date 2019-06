Toy Story 4: le avventure di Woody e Buzz Lightyear tornano nei The Space Cinema

La banda di giocattoli più amati del grande schermo torna con una sorprendente avventura in uscita il 26 giugno, in tutte le sale del circuito. Chi acquisterà un biglietto per la visione del film potrà partecipare ad un esclusivo concorso

La programmazione nei The Space Cinema non si ferma neanche durante il periodo estivo. E per festeggiare l’arrivo della stagione vacanziera, la banda di giocattoli più amati del grande schermo torna con una nuova sorprendente avventura nel nuovo film Disney Pixar, Toy Story 4, in uscita il 26 giugno, in tutte le sale del circuito.

Il quarto capitolo di Toy Story arriva quasi 25 anni dal primo episodio della saga che ha rivoluzionato il cinema d’animazione e che ha raccolto, nel corso degli anni, numerosi premi e riconoscimenti. La storia ripartirà da dove si è fermato il precedente film con Woody, Buzz e il resto dei personaggi finiti nelle mani di una bambina di nome Bonnie.

Toy Story 4 vedrà Woody e Buzz alle prese con un viaggio in compagnia di vecchie conoscenze, inaspettati ritorni e nuove amicizie. Quando Bonnie porterà con sé tutta la banda di giocattoli in un viaggio con la sua famiglia, Woody farà un’inaspettata deviazione che lo condurrà a ritrovare la sua amica scomparsa da tempo, la pastorella Bo Peep. Dopo aver trascorso anni lontani, i due scopriranno che le loro rispettive vite come giocattoli sono ormai agli antipodi, ma presto si renderanno conto che questo è l’ultimo dei loro problemi.

Per festeggiare l’arrivo di uno dei titoli più attesi dell’anno in concomitanza con la stagione estiva, The Space Cinema ha organizzato un’iniziativa speciale dedicata alle famiglie. Chi acquisterà un biglietto per la visione del film, attraverso uno dei canali ufficiali The Space, potrà partecipare all’esclusivo concorso per aggiudicarsi uno speciale weekend a Disneyland Paris per 4 persone. In palio anche 5 kit targati Disney Store. Il contest è valido fino al 28 luglio prossimo.

Per conoscere tutti i dettagli e le modalità di partecipazione è possibile visitare la pagina dedicata a Toy Story 4.