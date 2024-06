🟡 Verso il Tour de France: giovedì 27 giugno la presentazione delle squadre

Verso il Tour de France: oggi giovedì 27 giugno la presentazione delle squadre che coinvolgerà diversi luoghi della città, inclusi Palazzo Vecchio e il piazzale Michelangelo. L'evento si terrà dalle 18 alle 20. La speciale Navetta Bartali, gratuita, verso il piazzale . . Palazzo Vecchio sarà la base logistica per il briefing tecnico e le sessioni fotografiche, oltre a essere il punto di partenza per le squadre che, procedendo una dopo l'altra attraverso le strade cittadine, si dirigeranno verso il palco in piazzale Michelangelo per lo spettacolo trasmesso in mondovisione.

Per consentire il trasferimento delle squadre sono stati istituiti divieti di sosta (dalle ore 20 del 26 giugno fino alle 21 del 27 giugno) e di tansito (dalle ore 14 fino alle 21 del 27 giugno) lungo il percorso [percorso dettagliato su https://www.comune.fi.it/system/files...]

Per facilitare l’accesso al piazzale Michelangelo sarà disponibile dalle 16 alle 21 il servizio “Navetta Bartali” organizzato da Autolinee Toscane, gratuito per tutti con frequenza di partenza e arrivo ogni 10 minuti. I capolinea del servizio saranno situati in piazza Vittorio Veneto e in viale Michelangelo.

video Florence Tv - Città Metropolitana di Firenze