Tour de France, attese 900mila persone sulle strade toscane

"Per il Tour de France ci aspettiamo sulle strade della Toscana 800-900mila persone", ha detto il sindaco di Firenze e della Città metropolitana Dario Nardella poco fa in piazza della Repubblica in occasione della festa speciale per il Tour.

Per la prima volta nella sua storia, il Tour de France, la più importante corsa ciclistica a livello mondiale ed uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo, partirà infatti dall’Italia.

Per celebrare questo appuntamento, Firenze ha organizzato per l’intera giornata di oggi 21 marzo una festa a 100 giorni esatti dalla partenza.

"Socialità, giovani, cultura... Un sogno che si realizza" ha detto ancora Nardella sul palco assieme al direttore della Grande Boucle Christian Prudhomme e all'Ambasciatore di Francia in Italia Martin Briens. La presentazione ha visto tra gli altri gli interventi di Eugenio Giani presidente della Regione Toscana, Alberto Cirio presidente della Regione Piemonte e Davide Cassani in rappresentanza della Regione Emilia Romagna (le tre regioni italiane da dove passerà il Tour 2024).

Sono stati spesso nominati i nomi di ciclisti italiani che hanno fatto la storia del Tour, in particolare Gino Bartali.

Il 2024 è un anno particolare, ad un secolo esatto di distanza dalla prima vittoria di un ciclista italiano alla “Grande Boucle”, Ottavio Bottecchia.

Il Grand Départ – la “grande partenza” che dagli anni ‘50 si svolge fuori dalla Francia con un vero e proprio evento nell’evento – prenderà avvio da Firenze, dove il 29 giugno inizierà la prima di tre tappe italiane (con arrivo a Rimini) che coinvolgeranno anche l’Emilia-Romagna (Cesenatico-Bologna, 30 giugno) e il Piemonte (Piacenza-Torino, 1 luglio).

Una giornata di celebrazioni in tutta la città con un programma molto ricco che prevede, tra i momenti più significativi, l’accensione del Countdown dei 100 giorni e l’illuminazione in giallo di Palazzo Vecchio.

La mattinata è stata contraddistinta dalla presenza dei Gruppi storici legati all'Eroica e dalla sfilata del Corteo storico della Repubblica fiorentina.

Il programma del pomeriggio in piazza Repubblica avrà inizio alle 16:30, con la conduzione di Gianfranco Monti e Stefano Cecchi.

Sul palco le famiglie dei vincitori toscani del Tour de France Gino Bartali e Gastone Nencini, e degli ex Commissari tecnici della Nazionale di ciclismo Franco Ballerini e Alfredo Martini; interventi degli ex ciclisti Andrea Tafi e Fabiana Luperini.Sempre in Piazza Repubblica la sfilata curata dai giovani stilista del Polimoda che faranno sfilare i loro progetti sulle bici dell'associazione "PiedeLibero".Concludono la cerimonia le interviste a Edita Puciskaite, Carlo Gianmattei, Brunello Fanini, Francesco Pancani, Saverio Carmagnini e Claudio Rossi, Direttore dei Mondiali di Ciclismo a Firenze del 2013.

Alle 19 in piazza Signoria l’illuminazione di Palazzo Vecchio.

Le iniziative proseguono il giorno seguente, venerdì 22 marzo, con il Dictée du Tour per le scuole, il tradizionale dettato organizzato nelle città delle tappe del Tour de France, in programma alle ore 10 nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.

Sono 300 gli studenti delle scuole italiane e della scuola francese Victor Hugo che partecipano alla prova: lettori di eccezione l’ex portiere della Fiorentina Sébastien Frey per il dettato in lingua francese, e il Ct della Nazionale italiana di ciclismo Daniele Bennati per quello in italiano; la prova del Dictée du Tour vedrà la presenza del Direttore del Tour de France Christian Proudhomme, dell’assessora all’Educazione Sara Funaro e dell’assessore allo Sport e alle Politiche giovanili Cosimo Guccione