​Toscani sempre meno sedentari: dati della Regione e consigli utili su DMC Shop

Il recente rapporto della Regione "Welfare e Salute Toscana" dedica ampio spazio ai cambiamenti nello stile di vita dei cittadini.

Il report evidenzia una maggiore attenzione all’attività fisica da parte dei toscani, un dato positivo che emerge soprattutto se si confronta la percentuale di cittadini sedentari della regione (31%) con la media nazionale (38%).

Sebbene la fetta di popolazione che dedica del tempo allo sport e all'attività fisica tenda a diminuire con l’avanzare dell’età, il rapporto sottolinea un miglioramento generale. Si tratta di un risultato importante specialmente se si considera l’alta incidenza dello sport nella prevenzione di diverse malattie cardiovascolari, e non solo. L'inattività fisica, stando al report, è infatti responsabile del 5% delle patologie coronariche, e del 7% dei casi di diabete.

Dalla cura delle malattie cardiovascolari, alla prevenzione dei più comuni problemi alle ossa, passando per i risultati estetici, l’attività fisica è sempre più popolare. Una passione che coinvolge ragazzi, adulti, e anche chi soffre di patologie croniche: Su 10 toscani malati 6 praticano sport o attività fisica (fonte ISTAT). La sempre maggiore attenzione dei cittadini nei riguardi dello stile di vita sano e dello sport è un segnale certamente positivo, che incide in maniera importante sulla salute generale della popolazione e sulla diminuzione delle patologie legate ai problemi della sedentarietà e della scarsa attività fisica. Un motivo di soddisfazione per la Regione, e un trend che si spera possa continuare ad affermarsi in futuro, lungo tutto lo Stivale.