Toscani: il 45% ha un debito

Mercato dei finanziamenti: in Toscana il 2026 inizia con un calo del tasso di interesse medio sui prestiti personali Prestiti personali in Toscana: rispetto all’ultimo trimestre dell’anno scorso, nel 2026 aumenta l’importo medio richiesto. Segugio Prestiti, comparatore di prestiti leader in Italia, realizza periodicamente un'analisi sull'andamento del mercato dei finanziamenti in Italia. In questa occasione lo studio si è focalizzato sui dati relativi alla regione Toscana. A Prato gli importi richiesti più alti, a Massa-Carrara i più bassi. Cessioni del quinto: nel 2026 oltre un terzo dei richiedenti in Toscana è dipendente privato. Lucca la provincia dove si richiedono le somme più alte

Il 45% dei toscani ha almeno un debito a proprio nome, è quanto emerge dalla ricerca “Giornata senza Debiti” di Ipsos per KRUK Italia. Ma in un contesto in cui circa 4 abitanti della regione su 10 non riuscirebbe a far fronte a una spesa imprevista di 1.000 euro con risorse proprie, chiedere prestiti è diventato per molti indispensabile.

Nonostante la situazione debitoria diffusa, per timore del giudizio della gente il 65% dei toscani non parla dei propri debiti con nessuno e il 37% chiede aiuto solo ad amici o parenti, invece che a professionisti. La ricerca mette in luce comportamenti, fragilità economica ed effetti psicologici/comportamentali legati a un tema ancora troppo taciuto, con ansia, paura e vergogna come emozioni più comuni tra chi convive con il debito. Ma uscire dal debito è possibile e la pressione psicologica non deve prendere il sopravvento, basta prendere in mano il problema e affrontarlo in maniera seria, suggeriscono gli esperti di KRUK.