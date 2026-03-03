Toscana: l'andamento dei mutui e dei prestiti nella regione

In Toscana a gennaio si chiedono in media 142.800 € per il mutuo, dato sotto la media italiana. A gennaio a Lucca i richiedenti di mutuo più giovani, a Prato le durate maggiori e a Firenze gli immobili più cari. MutuiOnline.it, comparatore di mutui leader in Italia, realizza periodicamente un'analisi sull'andamento del mercato dei mutui in Italia. In questa occasione lo studio si è focalizzato sui dati relativi alla regione Toscana.
Rispetto all’ultimo trimestre dell’anno scorso, nel 2026 aumenta l’importo medio richiesto. A Prato gli importi richiesti più alti, a Massa-Carrara i più bassi. Cessioni del quinto: nel 2026 oltre un terzo dei richiedenti in Toscana è dipendente privato. Lucca la provincia dove si richiedono le somme più alte. Segugio Prestiti, comparatore di prestiti leader in Italia, realizza periodicamente un'analisi sull'andamento del mercato dei finanziamenti in Italia. In questa occasione lo studio si è focalizzato sui dati relativi alla regione Toscana.