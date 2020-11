"Toscana sicura in zona rossa almeno 14 giorni"

Il sindaco di Firenze Nardella stasera a Radio Bruno ha dato alcune spiegazioni tecniche importanti. "Per scendere di fascia occorre per due settimane consecutive avere i dati sotto una certa soglia". Il limite indicativo da non superare sono i 2000 nuovi casi al giorno. "Di sicuro non sarà un Natale come gli altri anni"

La Toscana è praticamente entrata in Zona Rossa ma quanto ci resterà? Una risposta l'ha data il sindaco di Firenze Dario Nardella stasera a Radio Bruno: “Essere in zona rossa - ha detto tra l'altro il primo cittadino - non deve essere vista come un’offesa o una punizione. Il tasso di contagiosità in Toscana è il più alto d’Italia, è stato fatale l'indice Rt che ha superato l'1,5, proprio questo ci ha fatto scivolare in fascia rossa: le polemiche in questo momento non servono, piuttosto dobbiamo impegnarci al massimo per uscire dalla zona rossa e scendere sotto i 2.000 contagi al giorno. Per scendere di fascia occorre per due settimane consecutive avere i dati sotto una certa soglia, per cui è sicuro che per i prossimi 14 giorni saremo in fascia rossa. Comunque se torneremo in fascia arancione, non potremo pensare di vivere un Natale come gli altri anni".