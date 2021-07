Toscana salute, servizi sanitari in una app

Dal 2 luglio è disponibile su Apple store e Play store la nuova app della Regione dedicata ai servizi sanitari sviluppata per per rendere più facile l'accesso alle prestazioni mediche. Una grafica semplice ed intuitiva permette di scaricare le ricette per farmaci e visite specialistiche, vedere i dati relativi agli accessi in pronto soccorso, consultare il libretto delle vaccinazioni e consultare la documentazione rilasciata in fase di dimissione ospedaliera. Con Toscana Salute è possibile, fra l'altro, prenotare con ricetta dematerializzata appuntamenti per visite ed esami e annullare o spostare le prenotazioni, consultare i pagamenti effettuati e quelli in sospeso, scegliere il proprio medico di famiglia, inserire i dati personali relativi ad eventuali allergie e conservare memo sull’uso di farmaci e numeri da chiamare in caso di emergenza