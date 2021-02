Toscana, oggi 1254 nuovi casi Covid su 23.028 test

Giani anticipa i dati di oggi venerdì 26 febbraio. Stasera il Colore della prossima settimana, dovrebbe essere Arancione. Da domani le province di Siena e Pistoia Zone Rosse per ordinanza regionale

I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.254 su 23.028 test di cui 14.130 tamponi molecolari e 8.898 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,45% (10,6% sulle prime diagnosi).

"In Toscana - aggiunge il presidente Eugenio Giani - nonostante il Covid non smettiamo di investire nella sanità.Destineremo 5 milioni e mezzo di euro agli interventi di risparmio energetico negli ospedali di Campostaggia, Nottola, Meyer e Scotte. Diminuiremo così i consumi e i costi, migliorando l’accoglienza dei pazienti e lavoratori in spazi sempre più all’avanguardia".

Stasera avremo la sicurezza sul Colore che dovrebbe essere Arancione a parte le due Province di Siena e Pistoia, Rosse per ordinanza di Giani e il Comune di Cecina.