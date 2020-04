Toscana: da lunedì mascherine gratis in supermercati e farmacie

L'annuncio del governatore Rossi a Rainews24: partenza il 20 aprile. "Sono un dispositivo di prevenzione primaria e, quindi, è giusto che siano a carico del servizio sanitario"

(DIRE) Firenze, 16 apr. - "Abbiamo deciso di distribuire 8,5 milioni di mascherine a casa dei cittadini della Toscana tramite i Comuni. Adesso posso annunciare che a partire da lunedì siamo in grado di fornire ogni giorno 1,5 milioni di mascherine da distribuire gratuitamente nelle farmacie e nei supermercati". Lo afferma il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, intervenendo sull'emergenza Coronavirus su Rainews24. "Se questo non bastasse- aggiunge- siamo disponibili a inviare altre mascherine ai Comuni per consegnarle nelle case di persone anziane, isolate e nelle frazioni che non hanno farmacie o grande distribuzione. Allo stato attuale non esiste altra Regione che abbia avuto una iniziativa tanto estesa". Le mascherine vengono consegnate gratuitamente perché, ribadisce, "sono un dispositivo di prevenzione primaria e, quindi, è giusto che siano a carico del servizio sanitario". (Cap/ Dire)