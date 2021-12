PH Facebook Giani

Iniziata oggi in Toscana la vaccinazione per i bimbi dai 5 agli 11 anni. Lo ricorda anche sui social il presidente regionale Eugenio Giani: In Toscana vacciniamo da oggi i bambini insieme alla mitica Pimpa.Grazie Altan e ai nostri instancabili operatori sanitari, abbiamo predisposto questa vaccinazione con massima cura e attenzione, anche dei dettagli.Proteggiamo i nostri figli".