Toscana, inizia il Mese della Psicologia: 9-31 ottobre

Firenze, 7 ottobre 2025 – “I bisogni psicologici aumentano e si diversificano. Ansia, dipendenze nuove come quelle digitali, disturbi alimentari, difficoltà nei rapporti interpersonali colpiscono soprattutto i giovani ma non solo e non rappresentano soltanto le conseguenze del periodo Covid, ma fenomeni più profondi e duraturi. Ciò dimostra che, al di là dello stigma, le persone hanno sempre più a cura la loro salute psicologica. Per questo è importante tenere al centro dell’attenzione pubblica la Psicologia”.

A dirlo è Maria Antonietta Gulino, Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana e del Consiglio Nazionale, parlando dell’apertura del Mese della Psicologia, una rassegna di incontri e iniziative gratuite e aperte a tutte e tutti, pensate per diffondere cultura psicologica, promuovere stili di vita piu sani e sostenere la comunità in un momento storico così complesso e preoccupante.

Il primo evento del Mese della Psicologia è stato lo spettacolo “Presente” di Paolo Ruffini, promosso dall’Ordine toscano andato in scena venerdì scorso al teatro Niccolini di Firenze, che ha fatto registrare il tutto esaurito.

“Ringraziamo Ruffini per la sensibilità dimostrata – dice Gulino – e siamo felici del successo dello spettacolo, che ha saputo toccare con delicatezza temi complessi e attuali. La lezione che ne ricaviamo è che la Psicologia è una scienza vicina alla vita quotidiana, una risorsa concreta per affrontare le sfide del presente e agire in prevenzione. Iniziative come questa dimostrano quanto la cittadinanza senta il bisogno di spazi di riflessione e partecipazione che favoriscano benessere e salute psicologica”.

Dal 9 al 31 ottobre numerosi appuntamenti in programma tra cui dal 13 al 31 ottobre Studi Aperti, un’iniziativa che favorisce l’incontro tra psicologhe, psicologi e cittadinanza con colloqui informativi e conoscitivi gratuiti per orientarsi sui possibili percorsi che la professione può offrire, e il 24 ottobre l’evento speciale di presentazione delle scuole di Psicoterapia e la cerimonia dell’impegno solenne dei nuovi iscritti 2025.

Il calendario completo qui: https://www.ordinepsicologitoscana.it/eventi.php.