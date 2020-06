Toscana: mascherine in edicola gratuitamente dal 5 giugno

A Firenze sdoganate 12 milioni e mezzo di Dpi chirurgici

Firenze, 1° giugno 2020– La scelta del presidente della Regione, Enrico Rossi, è di far distribuire gratuitamente le mascherine nelle edicole dal 5 giugno. Dopo le farmacie, sono dunque le edicole il veicolo affidabile, sicuro e vicino ai cittadini per garantire la diffusione capillare di un dispositivo indispensabile in un momento in cui non si deve abbassare la guardia per vincere la guerra contro il Covid-19.

I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli della Sezione Operativa Territoriale Aeroporto “A. Vespucci” di Firenze, in diverse operazioni concluse nei giorni scorsi hanno sdoganato, con procedura rapida, ingenti quantità di materiale sanitario proveniente dalla Cina e destinato ad aziende sanitarie locali, oltre che alla Regione Toscana per la distribuzione alla popolazione. In particolare:

 12.500.000 mascherine chirurgiche;

 7.000 guanti;

 286 apparecchi di ventilazione;

 9.600 maschere per terapia respiratoria.