Toscana, il centrosinistra fa man bassa di Comuni

I ballottaggi a Prato, Livorno, Rosignano, Collesalvetti, Cecina, Signa, San Giovanni Valdarno, Ponsacco e Pontedera vanno al Pd e alleati ma il centrodestra espugna Piombino e Agliana

Roma, 10 giu. - Perse Ferrara e Forli', ma il Pd vince in molte città in questo turno di ballottaggio. Ai democratici vanno Livorno, reduce da un'amministrazione M5s, e poi Reggio Emilia, Prato, Cesena, Carpi, Cremona, Cassino, Monterotondo. In Toscana vanno ai Democratici oltre a Prato e Livorno, Rosignano, Collesalvetti, Cecina, Signa (Fi) e San Giovanni Valdarno (Ar), Ponsacco, Pontedera.

Piombino e Agliana invece vanno al centrodestra.

Al sud il Pd vince ad Avellino ed è in vantaggio a Potenza. Vince anche a Nola e Casoria, Aversa e Casal di Principe. Al centrodestra Ascoli Piceno, Vercelli, Foggia. Il Movimento Cinque Stelle vince a Campobasso, unico ballottaggio per i pentastellati.