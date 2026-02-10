Cronaca

Toscana Diffusa, risorse per altri 13 progetti di rigenerazione urbana

Bando rifinanziato e slittamento della graduatoria a beneficio dei primi 13 Comuni che erano rimasti esclusi

Redazione Nove da Firenze
10 Febbraio 2026 16:53
Grazie ad un incremento di 5,8 milioni delle risorse destinate alla rigenerazione urbana nei comuni della ‘Toscana Diffusa’ potranno essere finanziati ulteriori 13 progetti rispetto a quanto già destinato nei mesi precedenti. La nuova ripartizione delle risorse è stata decisa nel corso dell’ultima seduta della Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale all’urbanistica e governo del territorio Filippo Boni.

“Vista la grande partecipazione al bando per la rigenerazione urbana e l’importanza che la rivitalizzazione dei piccoli centri ha nelle politiche per la valorizzazione della Toscana Diffusa – spiegano il presidente Giani e l’assessore Boni – abbiamo deciso di rifinanziare il bando, consentendo così uno slittamento della graduatoria a beneficio dei primi 13 Comuni che erano rimasti esclusi dalla prima tranche di risorse. Tra i progetti finanziati ci sono varie tipologie di intervento: dal recupero di immobili destinati alla valorizzazione turistica, ad altri che saranno utilizzati per socia housing; dalle ripavimentazioni al recupero di centri storici a spazi aperti: ogni Comune ha declinato le proprie esigenze e la Regione sta facendo la propria parte nel sostenere le azioni delle amministrazioni per dare nuova vita e nuove prospettive a realtà autentiche e affascinanti, spesso lontane dai grandi flussi turistici, che grazie al progetto Toscana Diffusa possono accedere a risorse preziose”.

Nel dettaglio, i 13 Comuni che beneficeranno dello scorrimento di graduatoria sono:

• Licciana Nardi (MS): intervento di riqualificazione e valorizzazione degli spazi aperti tra il quartiere del Masero e la via Francigena; valore complessivo dell’intervento 554.416 euro, contributo regionale di 443.533; • Coreglia Antelminelli (LU); lavori di rigenerazione urbana delle frazioni di Lucignana e Gromignana; valore complessivo dell’intervento 750.000 euro, contributo regionale di 600.000; • Poppi (AR); creazione di aree sportive e di inclusione sociale; valore complessivo dell’intervento 350.000 euro, contributo regionale di 280.000; • Borgo a Mozzano (LU); ristrutturazione e recupero immobile di via IV novembre nella frazione di Oneta, da destinarsi ad edilizia residenziale sociale (social housing); valore complessivo dell’intervento 492.902 euro, contributo regionale di 394.322; • San Gimignano (SI); riqualificazione del check point dei bus turistici a piazzale Quaroni, area Baccanella; valore complessivo dell’intervento 360.000 euro, contributo regionale di 280.126; • San Casciano dei Bagni (SI); rigenerazione del centro storico del capoluogo - II stralcio con rifacimento della pavimentazione e sottoservizi in via Muzia, via della Porticciola e via Tullo Ostilio; valore complessivo dell’intervento 410.000 euro, contributo regionale di 328.000; • Castiglione d’Orcia (SI); recupero e riqualificazione funzionale della viabilità e degli spazi pubblici del borgo di Rocca d’Orcia; valore complessivo dell’intervento 760.000 euro, contributo regionale di 600.000; • Montaione (FI); intervento su Palazzo Pretorio, Torre campanaria e locali ex Coop; valore complessivo dell’intervento 786.957 euro, contributo regionale di 600.000; • Pomarance (PI); recupero dell'area ‘I Casalini’ nel centro storico di Pomarance; valore complessivo dell’intervento 676.754 euro, contributo regionale di 541.403; • Ortignano Raggiolo (AR); rigenerazione urbana del borgo di Raggiolo per la messa a norma dell’impianto di adduzione dell’acquedotto pubblico e di raccolta delle acque reflue e meteoriche di tutto l’abitato; eliminazione delle linee aeree presenti con interramento di tutti i servizi (elettricità, telecomunicazioni, illuminazione pubblica…); valore complessivo dell’intervento 600.000, contributo regionale di 480.000; • Gallicano (LU); riqualificazione e valorizzazione delle frazioni di Fiattone e Trassilico: via s.

Pietro a Fiattone e Piazza Umberto I a Trassilico; valore complessivo dell’intervento 525.000, contributo regionale di 420.000; • Fivizzano (MS); lavori di riqualificazione e valorizzazione di via Santissima Annuziata e via Cosimo de' Medici, per collegamento Verrucola-Fivizzano; valore complessivo dell’intervento 595.000, contributo regionale di 476.000; • Castiglion Fibocchi (AR); recupero della ex scuola dell'antico borgo di Gello Biscardo e valorizzazione turistica. Approvazione del progetto di fattibilità del 1° stralcio; valore complessivo dell’intervento 483.785, contributo regionale di 356.610.

