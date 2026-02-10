Toscana Diffusa, risorse per altri 13 progetti di rigenerazione urbana

Grazie ad un incremento di 5,8 milioni delle risorse destinate alla rigenerazione urbana nei comuni della ‘Toscana Diffusa’ potranno essere finanziati ulteriori 13 progetti rispetto a quanto già destinato nei mesi precedenti. La nuova ripartizione delle risorse è stata decisa nel corso dell’ultima seduta della Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale all’urbanistica e governo del territorio Filippo Boni.

“Vista la grande partecipazione al bando per la rigenerazione urbana e l’importanza che la rivitalizzazione dei piccoli centri ha nelle politiche per la valorizzazione della Toscana Diffusa – spiegano il presidente Giani e l’assessore Boni – abbiamo deciso di rifinanziare il bando, consentendo così uno slittamento della graduatoria a beneficio dei primi 13 Comuni che erano rimasti esclusi dalla prima tranche di risorse. Tra i progetti finanziati ci sono varie tipologie di intervento: dal recupero di immobili destinati alla valorizzazione turistica, ad altri che saranno utilizzati per socia housing; dalle ripavimentazioni al recupero di centri storici a spazi aperti: ogni Comune ha declinato le proprie esigenze e la Regione sta facendo la propria parte nel sostenere le azioni delle amministrazioni per dare nuova vita e nuove prospettive a realtà autentiche e affascinanti, spesso lontane dai grandi flussi turistici, che grazie al progetto Toscana Diffusa possono accedere a risorse preziose”.

Nel dettaglio, i 13 Comuni che beneficeranno dello scorrimento di graduatoria sono:

• Licciana Nardi (MS): intervento di riqualificazione e valorizzazione degli spazi aperti tra il quartiere del Masero e la via Francigena; valore complessivo dell’intervento 554.416 euro, contributo regionale di 443.533; • Coreglia Antelminelli (LU); lavori di rigenerazione urbana delle frazioni di Lucignana e Gromignana; valore complessivo dell’intervento 750.000 euro, contributo regionale di 600.000; • Poppi (AR); creazione di aree sportive e di inclusione sociale; valore complessivo dell’intervento 350.000 euro, contributo regionale di 280.000; • Borgo a Mozzano (LU); ristrutturazione e recupero immobile di via IV novembre nella frazione di Oneta, da destinarsi ad edilizia residenziale sociale (social housing); valore complessivo dell’intervento 492.902 euro, contributo regionale di 394.322; • San Gimignano (SI); riqualificazione del check point dei bus turistici a piazzale Quaroni, area Baccanella; valore complessivo dell’intervento 360.000 euro, contributo regionale di 280.126; • San Casciano dei Bagni (SI); rigenerazione del centro storico del capoluogo - II stralcio con rifacimento della pavimentazione e sottoservizi in via Muzia, via della Porticciola e via Tullo Ostilio; valore complessivo dell’intervento 410.000 euro, contributo regionale di 328.000; • Castiglione d’Orcia (SI); recupero e riqualificazione funzionale della viabilità e degli spazi pubblici del borgo di Rocca d’Orcia; valore complessivo dell’intervento 760.000 euro, contributo regionale di 600.000; • Montaione (FI); intervento su Palazzo Pretorio, Torre campanaria e locali ex Coop; valore complessivo dell’intervento 786.957 euro, contributo regionale di 600.000; • Pomarance (PI); recupero dell'area ‘I Casalini’ nel centro storico di Pomarance; valore complessivo dell’intervento 676.754 euro, contributo regionale di 541.403; • Ortignano Raggiolo (AR); rigenerazione urbana del borgo di Raggiolo per la messa a norma dell’impianto di adduzione dell’acquedotto pubblico e di raccolta delle acque reflue e meteoriche di tutto l’abitato; eliminazione delle linee aeree presenti con interramento di tutti i servizi (elettricità, telecomunicazioni, illuminazione pubblica…); valore complessivo dell’intervento 600.000, contributo regionale di 480.000; • Gallicano (LU); riqualificazione e valorizzazione delle frazioni di Fiattone e Trassilico: via s.

Pietro a Fiattone e Piazza Umberto I a Trassilico; valore complessivo dell’intervento 525.000, contributo regionale di 420.000; • Fivizzano (MS); lavori di riqualificazione e valorizzazione di via Santissima Annuziata e via Cosimo de' Medici, per collegamento Verrucola-Fivizzano; valore complessivo dell’intervento 595.000, contributo regionale di 476.000; • Castiglion Fibocchi (AR); recupero della ex scuola dell'antico borgo di Gello Biscardo e valorizzazione turistica. Approvazione del progetto di fattibilità del 1° stralcio; valore complessivo dell’intervento 483.785, contributo regionale di 356.610.