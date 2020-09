“Toscana contendibile. Determinante la nostra lista di sinistra ed ecologista"

Sondaggio Elezioni Regionali, le valutazioni di Serena Spinelli. "Il 22 settembre potremo svegliarci con la Toscana governata per la prima volta nella sua storia dalla destra. Il rischio è reale"

FIRENZE 1.09.2020 - "Un sondaggio, quello di Winpoll-Cise pubblicato sul Sole 24 Ore, molto chiaro nella sue linee di tendenza. Ci dice che la Regione Toscana è contendibile, veramente. Cioè che il 22 settembre potremo svegliarci con la Toscana governata per la prima volta nella sua storia dalla destra. Il rischio è reale e quanti stanno sottovalutando questo rischio, anche a sinistra, si assumono una responsabilità tremenda. Se le intenzioni di voto registrate nel sondaggio sono plausibili, c'è una partita totalmente aperta che va giocata a tutto campo e ogni cittadino, ogni forza politica, ogni organizzazione sociale può fare la differenza”.

“L'altra cosa che ci dice è che c'è uno spazio politico e allo stesso tempo una grande responsabilità per la sinistra in questa partita. Il sondaggio, pur con tutte le cautele del caso, mostra come la coalizione di centro sinistra senza l'apporto di Sinistra Civica Ecologista non ce la fa. La nostra lista, di sinistra e ambientalista, può determinare l'affermazione della coalizione e può spostare l'asse del futuro governo della Toscana. La sinistra che si propone davvero di cambiare l'ordine delle cose esistenti, per dirla con Berlinguer, che si fa carico del difficile eppure decisivo compito di governare il cambiamento e non solo di denunciare ciò che non va, è qui, in Sinistra Civica Ecologista. Chi vuole davvero rafforzare la sinistra e contribuire a battere la destra ha una possibilità concreta per far pesare il proprio voto. Perché al di là dei sondaggi, abbiamo la consapevolezza che c'è ancora spazio per le nostre istanze e i nostri programmi, che c'è bisogno e domanda di una sinistra nuova in Toscana, che può essere determinante per il futuro di questa regione"

E’ quanto dichiara Serena Spinelli (Sinistra Civica Ecologista), candidata alle elezioni regionali nei collegi di Firenze 1 e Firenze 2 in merito al sondaggio per le elezioni regionali toscane Winpoll-Cise pubblicato sul Sole 24 Ore.