Toscana Aeroporti sponsor dei Guelfi Firenze per i play off

Firenze, 15 giugno- I Guelfi Firenze ufficializzano un nuovo partner in vista del finale di stagione, i campioni d'Italia in carica hanno infatti raggiunto un accordo di sponsorizzazione con Toscana Aeroporti.

La nuova collaborazione nasce in vista della semifinale play off in programma sabato 17 giugno a partire dalle ore 16 in casa dei Guelfi Firenze, una sfida nella quale i viola cercheranno di ottenere il biglietto per volare negli Stati Uniti, dove questo anno si terrà la finale del massimo campionato italiano, ovvero l'Italian Bowl.

Un obiettivo da centrare anche grazie al supporto di Toscana Aeroporti, società da sempre vicina alle eccellenze dello sport toscano. L'importante partnership vedrà il marchio di Toscana Aeroporti scendere in campo, visto che il logo dell'azienda comparirà sui caschi dei Guelfi Firenze e sul terreno da gioco dell'Otel Stadium di Firenze.

Grande soddisfazione per l'accordo raggiunto è stata espressa da Edoardo Cammi, GM dei Guelfi Firenze, che ha dichiarato: “Per noi si tratta di una partnership importante e speriamo sia solamente l'inizio di una bella collaborazione. Ci piace coinvolgere i nostri partner e soprattutto mantenere a lungo rapporti con loro. Quello con Toscana Aeroporti è un accordo a tutto tondo e senza dubbio vogliamo partecipare alla vita dei nostri partner, come dimostrato pochi giorni fa in occasione dell'inaugurazione della Panchina Rossa installata in collaborazione con Artemisia presso l'aeroporto di Firenze.”

A dirsi soddisfatta per la partnership stretta con i Guelfi Firenze è anche Toscana Aeroporti, che ha così commentato: “Siamo davvero contenti di poter accompagnare i Guelfi Firenze in questa fase così delicata e importante del campionato per i ragazzi e per la storia italiana del football americano. Per vocazione, siamo abituati a far viaggiare le persone in tutto il mondo, ma le nostre radici sono salde nel territorio Toscano e per questo ci riempie di orgoglio essere al fianco di questa squadra che porta alto il nome della città e che fin da subito ha dimostrato di condividere i nostri stessi valori”.