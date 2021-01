Covid Toscana: 345 nuovi casi oggi 18 gennaio

Giani anticipa i dati e racconta una storia sull'autismo

I nuovi casi positivi registrati in Toscana sono 345 su 5.057 tamponi molecolari e 1.837 test rapidi.

Lo scrive sui social il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani che aggiunge una storia:

"Francesca è un’operatrice sanitaria e ho ricevuto questa sua testimonianza carica di significato e speranza che mi fa dire ancora grazie ai medici, infermieri, OSS e tutto il personale sanitario e non, la Toscana è orgogliosa di voi.

Ciao sono Francesca una banale logopedista di una banale ASL che lavora e gioca con i bambini meno banali al mondo.. I bambini autistici... Questo mondo così affascinante e disperato... Questi bambini particolari e con grosse difficoltà di relazione... Ti domanderai... In questo mega distanziamento loro ci stanno benissimo??? Loro che sono già distanziati socialmente per natura... Onestamente anche io me lo sono chiesto.. Ma invece no... Loro stanno soffrendo anche più di noi perché ogni loro appiglio alla vita reale è stato cancellato... L'opportunità di una scuola integrativa... Le attività extra pomeridiane e anche le terapie... Adesso noi ci vestiamo tutti bardati quando facciamo logopedia e non vedono il mio sorriso che anche a cose normali hanno difficoltà a vedere... Ti immagini ora.. Ecco io ieri mi sono vaccinata e ho preso questo dono immenso con immensa gratitudine per me la mia famiglia i miei figli ma anche per i miei bambini perché forse un domani potrò far loro rivedere il mio sorriso.