Torselli (FdI): "Terrorizzante pubblicità di Immuni sul sito della Regione"

“È vergognoso che abbia scelto di inserire la pubblicità della App che recita ‘TAMPONE MOLECOLARE POSITIVO’, proprio sulla pagina web dove i cittadini devono collegarsi per conoscere il proprio referto"

26 gennaio 2021: “È vergognoso che la Regione Toscana abbia scelto di inserire la pubblicità della App Immuni che recita ‘TAMPONE MOLECOLARE POSITIVO’, proprio sulla pagina web dove i cittadini devono collegarsi per conoscere il referto del proprio tampone. Non si scherza con la salute delle persone e con lo stato psicologico di chi, in attesa di conoscere l’esito del proprio tampone, si collega sul sito della regione e si ritrova di fronte una pubblicità del genere”. Così Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale.



“Oggi – spiega l’esponente del partito di Giorgia Meloni - speravamo di sentire dall’assessore Bezzini una giustificazione e, soprattutto, la notizia che quella folle pubblicità fosse stata rimossa o spostata su un’altra pagina. Invece per lui va tutto bene così. Anzi, ha pure sottolineato come la scelta di mettere quella scritta su quella pagina, sia stata voluta dalla Regione! Scriveremo al presidente del Corecom Enzo Brogi – conclude Torselli – affinché quello spot, che è un insulto a chi si collega al sito della regione in attesa di conoscere il proprio stato di salute, sia rimosso”.